Tewerkstelling in horeca opnieuw op zelfde niveau als voor corona

Leuven Na heropening café Allee nu ook nieuw Japans restaurant Yammi Yammi op Oude Markt: “Langste toog raakt stilaan weer opgeblon­ken”

21 september Op de Oude Markt in Leuven opende zopas Yammi Yammi de deuren. Dat is een Japans restaurant dat ook een vestiging heeft in de Overpoortstraat in Gent. Op zich geen wereldnieuws, maar het is wel opvallend dat de Oude Markt amper nog leegstand heeft na de bijzonder zware coronaperiode. “We kijken de toekomst hoopvol tegemoet en voorlopig blijven we gespaard van faillissementen en leegstand”, zegt Erik De Rop van Vzw Oude Markt.