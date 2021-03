Tevredenheid over De Lijn daalt onder dieptepunt van 2018

De reizigers storen zich vooral aan het gebrek aan stiptheid. Dat is de belangrijkste oorzaak van de ontevredenheid. Slechts 43 procent van de reizigers is tevreden over de stiptheid. Daarna volgen reisinformatie, het aantal ritten, de chauffeur en de hoffelijkheid tussen de reizigers.

Volgens De Lijn ging de stiptheid er vorig jaar echter op vooruit. In 2019 was er een lage score vanwege een groot aantal niet-gereden ritten. In 2020 waren er minder niet-gereden ritten, waardoor de stiptheid erop vooruitging. Alleen namen heel wat minder mensen de tram of bus, waardoor die verbetering door de reizigers niet gevoeld werd, luidt de verklaring van de openbaarvervoermaatschappij.

Globaal genomen zag De Lijn het reizigersaantal in 2020 met meer dan de helft dalen van de normale reizigersaantallen. Op sommige momenten zakte het aantal reizigers zelfs onder de 20 procent. Door de coronacrisis was niet alleen minder werk- en schoolverkeer, maar wonnen ook de fiets en wandelen aan populariteit.

Coronamaatregelen

De coronapandemie had bovendien een invloed op de manier waarop reizigers drukte op de bus of tram ervaarden. Drukte was een van de thema's waar de reizigers het meest ontevreden over waren, ook al waren er minder reizigers. De Lijn wijst erop dat het extra beschermingsmaatregelen nam, in overleg met de overheden en andere openbaarvervoerbedrijven. Bijna 7 op de 10 gaf De Lijn een score van 7 of meer voor zijn aanpak van de coronamaatregelen, blijkt nog uit de bevraging.

Een van die maatregelen in de strijd tegen het coronavirus was een scherm tussen de chauffeurspost en het gedeelte voor reizigers. Daardoor daalt ook het tevredenheidscijfer voor de chauffeur in vergelijking met andere jaren. De Lijn benadrukt dat dat cijfer met 72 procent nog steeds hoog ligt.

Reizigersinformatie

Verder is er ook nog werk op vlak van reizigersinformatie. De tevredenheid daarrond blijft schommelen rond de 55 procent.

"De cijfers zijn om diverse redenen niet goed", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Ze wijst erop dat De Lijn een actieplan klaar heeft, "met als belangrijkste punten het aanstellen van de stiptheidsmanager en het verbeteren van de informatiebeschikbaarheid". Die stiptheidsmanager, die nog moet aangesteld worden, moet ervoor zorgen dat de stiptheid verbetert door te werken op niet-gereden ritten, en het te laat maar ook het te vroeg rijden van de ritten.

Uit een tevredenheidsmeting die Profacts uitvoerde in opdracht van De Lijn blijkt dat 9 op de 10 steden en gemeenten wel tevreden is over de vervoermaatschappij. Opvallend is de tevredenheidsscore over de vervoerregiomanagers. Zo'n 98 procent van de gemeenten is tevreden over hen.