Tevredenheid over afschaffing mondmaskerplicht -12-jarigen - Teleurstelling om behoud mondmaskers voor horecapersoneel en klanten van winkels

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) reageren tevreden op de beslissing van het Overlegcomité om de mondmaskerplicht voor -12-jarigen te schrappen vanaf 19 februari. "Onze kinderen verdienen dit", zegt Weyts in een eerste reactie. Dat het nachtleven weer kan hervatten, biedt jongeren en studenten dan weer perspectief, aldus Dalle. Het wegvallen van het sluitingsuur van de horeca komt volgens de Federatie Cafés van België geen dag te vroeg, maar de organisatie is teleurgesteld in het behoud van mondmaskers voor het personeel. Mode Unie betreurt dat klanten in winkels nog steeds een masker moeten dragen.

"Op het moment dat we versoepelen voor volwassenen, moeten we ook versoepelen voor hen. Als het veilig is voor volwassenen om urenlang op café te gaan zonder mondmasker, dan is het ook veilig voor kinderen om naar school te gaan zonder mondmasker”, aldus Weyts.

Volgens Weyts hebben de -12-jarigen de voorbije maanden een "grote inspanning geleverd" in de strijd tegen verspreiding van het virus. "De hele schooldag een mondmasker ophouden was echt niet makkelijk. Ik ben de kinderen én de leerkrachten heel dankbaar voor de bijdrage die ze op die manier geleverd hebben", stelt de Vlaamse onderwijsminister. Dezelfde boodschap weerklinkt bij Dalle: “We mogen oprecht trots op hen zijn”, reageert die. Ik ben tevreden dat hun leven opnieuw een stukje normaler gaat worden de komende weken.”

Volgens minister Weyts is het schrappen van de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs nu de volgende stap. "Hopelijk kan dit op een volgend Overlegcomité beslist worden", klinkt het.

Vlaamse Jeugdraad: “Nog steeds ongelijke behandeling”

Ook de Vlaamse Jeugdraad reageert tevreden op de versoepelingen. “Als er meer mogelijkheden zijn om te versoepelen, binnen de huidige virologische situatie, moeten kinderen en jongeren vooraan in de rij staan”, aldus de Jeugdraad. Daarnaast neemt deze versoepeling niet weg dat er volgens de Jeugdraad nog steeds een ongelijke behandeling is van gevaccineerde tegenover niet-gevaccineerde jongeren, tegen alle uitspraken van beleidsmakers in. “Niet alle jongeren krijgen de kans of de vrije keuze thuis om gevaccineerd te worden. We roepen op om hen geen strengere maatregelen op te leggen dan gevaccineerde jongeren.”

Jeugdwerk

Dat ondertussen de coronabarometer van rood naar oranje springt is volgens Dalle ook een goede zaak, onder meer omdat er binnen opnieuw activiteiten mogelijk zijn tot 200 personen. Bij de buitenactiviteiten valt het maximumaantal weg. “Dit is opnieuw een grote stap voor het jeugdwerk. Ook zij kunnen opnieuw op volle kracht activiteiten organiseren, al raden we natuurlijk wel aan om voorzichtig te blijven”, stelt Dalle.

Nachtleven

Het Overlegcomité zet ook de deur van het nachtleven opnieuw open. “Zeker voor jongeren en studenten geeft dit opnieuw een stuk perspectief. Zo evolueren we steeds meer naar opnieuw een normale samenleving waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn”, besluit Dalle.

Volgens FedCaf, de Federatie Cafés van België, komt de afschaffing van het sluitingsuur in de horeca geen dag te vroeg. Het is immers hoog tijd dat er daar waarop volle kracht kan gewerkt worden. “Onze sector zit echt in een zeer precaire situatie”, zegt Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FedCaf. “Het heeft allemaal veel te lang geduurd. De ondersteuning voor de cafés is veel te snel weggevallen, waardoor er velen onder ons echt in moeilijkheden zitten. De uiteindelijke tol kennen we nog niet maar na een bevraging bij onze leden vrees ik dat van de huidige 13.000 cafés er tegen eind 2022 minder dan 10.000 zullen over blijven.”

Beunckens betreurt ook dat de mondmaskerplicht voor het personeel nog behouden blijft. “Dat is echt heel raar”, zegt hij. “Het is ongelofelijk vermoeiend en storend. Klanten magen hun mondmasker uitlaten, terwijl zij dit enkel moesten dragen wanneer ze zich verplaatsten, maar voor ons is dat een hele dag dat we ermee zitten. We vragen dat dit ook nog op de schop gaat.”

Horeca Vlaanderen: “Op weg naar het oude normaal”

“Het nachtleven mag weer bruisen, het sluitingsuur valt weg, geen mondmasker meer voor gasten, rechtstaand consumeren, met zoveel je wil aan tafel op restaurant of op een feest... We zijn op weg naar het oude normaal,” zegt Horeca Vlaanderen. “Vandaag zorgt oranje weer voor bruisende nachten. Nu snel op naar geel, zodat ook het mondmasker voor het personeel weggaat en het tijdelijke CST kan verdwijnen op café en op restaurant”, zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwé enthousiast.

“Deze versoepelingen zijn een verademing voor onze ondernemers”, zegt De Caluwé. “De nachtraven kunnen opnieuw feesten, en dat zonder sneltesten die er wel in november waren. Een horecabezoek lijkt bijna weer helemaal op het oude normaal. Met de glimlach tellen we af naar vrijdag!”

Mode Unie: “Ongelijke behandeling tussen horeca en modewinkels”

Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, betreurt dat bij de aangekondigde versoepelingen de mondmaskerplicht voor klanten in (mode)winkels niet vervalt, zoals wel het geval is in de horeca. “De beslissing om de mondmaskerplicht voor klanten te behouden in winkels is een gemiste kans om modehandelaars na vier slechte coronaseizoenen een deftige start van het nieuwe verkoopseizoen te geven”, luidt het.

De regel van winkelen met twee vervalt wel vanaf volgende vrijdag, maar volgens Isolde Delanghe van Mode Unie zal dat niet zoveel verschil maken. “We zagen de voorbije weken al dat mensen vooral met hun gezin winkelden, of met een vriend of vriendin”. De mondmaskerplicht daarentegen blijft behouden, en daarvan is het effect volgens de woordvoerster niet te onderschatten. “Het blijft een drempel om te funshoppen”. Ze verwijst ook naar de maand oktober vorig jaar, toen dan masker even was verdwenen. “We zagen toen ook de omzet stijgen”.

“Het is bijzonder spijtig dat door het behouden van de mondmaskerplicht voor klanten de regering ongelijkheid creëert tussen (mode)winkels en horeca”, klinkt het nog. “Des te meer omdat het risico op besmettingen in winkels in geen geval groter is dan in horecazaken. In modewinkels is het momenteel rustig en winkelen gebeurt zo goed als steeds binnen de bubbel. Verder worden klantenbubbels binnen een winkel niet gemixt, wat in de horeca vanaf 19 februari wel het geval zal zijn’, stelt Delanghe. “We begrijpen de beslissing dan ook niet goed”.

De modewinkels hopen wel nog te profiteren van de algemene versoepelingen in de maatschappij. “Onze verkoop hangt af van evenementen en horecabezoeken. We verwachten dus wel een positief effect”.

Mode Unie hoopt dat bij het volgende Overlegcomité, in maart, als de coronabesmettingen blijven afnemen, de mondmaskerplicht in de winkels volledig zou wegvallen.

Unizo: “Mondmaskers in winkels afschaffen”

Zelfstandigenorganisatie Unizo is “relatief” tevreden over de uitkomst van het Overlegcomité, maar heeft net als Mode Unie kritiek op het behoud van de mondmaskers in winkels. “Er is een belangrijke stap naar meer normaliteit gezet nu de barometer vanaf 18 februari op oranje springt en de horeca en eventsector weer een stuk normaler gaan kunnen functioneren, zonder sluitingsuur, mét dansgelegenheid en met klanten die ook rechtstaand mogen consumeren”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Ook het verlaten van het verplichte telewerk, wel met behoud van de aanbeveling maar zonder registratietool, wordt door Unizo goed onthaald.

Quote Dat mondmas­kers verplicht zijn in winkels, maar niet in discothe­ken, is zo onlogisch dat je het aan niemand krijgt uitgelegd. We dringen dan ook aan op de zo snel mogelijke afschaf­fing ervan. Danny Van Assche, Unizo

Het afschaffen van de regel van twee voor shoppers beantwoordt ook aan een nadrukkelijke vraag van de zelfstandigenorganisatie, net zoals het wegvallen van de beperking tot één klant per tien vierkante meter, die vooral erg belangrijk is voor de contactberoepers. Ook de afschaffing van het sluitingsuur voor nachtwinkels stemt Unizo tevreden.

Onbegrijpelijk vindt Unizo het behoud van de mondmaskers in winkels, terwijl die niet meer verplicht zijn in discotheken. “Dat is zo onlogisch dat je het aan niemand krijgt uitgelegd. We dringen dan ook aan op de zo snel mogelijke afschaffing ervan”, zegt Van Assche.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is tevreden met wat het de “hoognodige” versoepelingen noemt. “Het versoepelen naar code oranje is zeker en vast een goede zaak voor horeca, dancings en evenementen. We zijn ook blij dat dit werd doorgetrokken naar winkels. Dat ook het sluitingsuur wegvalt voor de horeca en winkelen zonder beperking van aantal personen, waren dringend noodzakelijke beslissingen. Nachtclubs en danscafés kunnen ein-de-lijk weer open”, reageert woordvoerder Ann Van Doren. Het NSZ is tot slot opgelucht dat de telewerkregeling in handen van de bedrijven werd gelegd.

