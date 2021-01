Testteams rukken massaal uit: al 91 gevallen van gevreesde Britse variant

Daarnaast rukken ook testteams uit naar scholen in de provincies Antwerpen en Limburg. In Antwerpen gaat het om de school in Kontich waar een leerkracht besmet is met de Britse variant. In Edegem werden gisteren al alle leerlingen en leerkrachten van OLFA Elsdonk getest, waar twee kinderen besmet zijn.

Grensstreek

In Limburg wordt er getest in grensgemeenten waar ook kinderen uit Nederland op school zitten. In de Geraardsbergse deelgemeente Viane is basisschool Sint-Catharina dicht nadat 17 leerlingen en 4 leerkrachten het voorbije weekend positief hadden getest op het coronavirus. Of het om de gevreesde Engelse mutant gaat, is daar niet duidelijk. In Aalst raakte een leerling van BSBO De Brug ook mogelijk besmet met de variant. De vader van de leerling was onlangs in Engeland geweest. Drie klassen, tien personeelsleden en de buschauffeur en -begeleiders zitten sinds het weekend in quarantaine. (MAC)