Testsysteem van KU Leuven kan volgens rector Luc Sels veel meer potentiële besmettingen opsporen

Kortrijk/Harelbeke/Waregem Annelies (47) gaat onderweg naar nieuwe job over de kop: “Wil iemand mijn baas verwitti­gen?”

1 maart Eens te meer is op één van de kruispunten op de R8 in de buurt van de Gentsesteenweg een ongeval gebeurd. Een auto werd er maandagmorgen aangetikt door een ander voertuig en ging over de kop. Het slachtoffer was een 47-jarige dame uit Waregem die pas een nieuwe job had en op weg was naar haar werk. “Ik dacht dat ik groen had en heb die andere wagen niet eens zien aankomen”, zegt ze.