Teststrategie aangepast: wat betekent dat voor u?

Tien dagen quarantaine

Wel moeten deze groepen in quarantaine. Eerst was dat een quarantaine van zeven dagen “op voorwaarde dat er op dag vijf een test gebeurde en die negatief was”, aldus Van Gucht. “De test laten we nu vallen, maar dan wordt de quarantaine verlengd. Zeven dagen zonder test is te kort.” Zonder test wordt de verplichte quarantaineperiode nu naar tien dagen bijgesteld. Is er dan geen sprake van symptomen? Dan mag men het huis verlaten “mits vier dagen extra voorzichtigheid”.