Testcentra krijgen vaker te maken met agressie van reizigers die test nodig hebben: “Wij zijn geen reisbureau”

Heel wat vakantielanden vragen een negatieve PCR-test aan reizigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Ook wie terugkeert uit een rode zone, moet zich bij thuiskomst verplicht laten testen. Uit een interne bevraging van Domus Medica bij 56 Vlaamse testcentra blijkt dat meer dan 70 procent van de testcentra de laatste zes weken meer agressie ervaart van reizigers. Het gaat dan voornamelijk om verbale agressie tegenover het personeel, zowel in de centra als telefonisch. Toch rapporteert maar liefst 16 procent van de centra ook gevallen van fysieke agressie. In 13 procent van de bevraagde centra was tussenkomst van de politie noodzakelijk.

Volgens de huisartsenvereniging zijn veel van de problemen te wijten aan reizigers die onvoldoende voorbereid zijn. Zo zorgt de gratis reistest, die reizigers die nog niet volledig werden gevaccineerd kunnen aanvragen, vaak voor problemen. “Reizigers moeten hun code online activeren voor ze een afspraak maken in een testcentrum, maar daar knelt het schoentje", legt Domus Medica uit in een persbericht. “Heel wat reizigers komen zonder code naar het testcentrum voor een gratis test of ze komen opdagen zonder afspraak.” Ook reizigers die opdagen aan de testcentra met een verlopen code, waardoor ze toch zelf voor hun test moeten betalen, reageren vaak agressief, net als reizigers wiens testresultaat niet op tijd is voor hun vertrek.

Daarnaast zegt één op vier testcentrum al te maken te hebben gehad met agressie van patiënten die het niet eens zijn met een verplichte quarantaine. Bijna één vijfde (18 procent) van de centra had af te rekenen met agressieve reacties op de wachttijd voor de testafname, blijkt nog uit de bevraging.

Quote We zien heel wat reizigers die zelfs niet meer de moeite doen om zelf informatie op te zoeken. Ze verwachten van ons een reistest mét uitgebreid reisadvies. We zijn nog steeds een testcen­trum, geen reisbureau! Medewerker van een test- en triagecentrum

Volgens Domus Medica is de maat vol voor de medewerkers van de testcentra. “Sommige reizigers zijn gelukkig begripvol, maar helaas zien we ook (te) veel mensen die onbeleefd, gefrustreerd, ongeduldig of zelfs agressief zijn. Daarnaast worden we overspoeld met vragen. We zien heel wat reizigers die zelfs niet meer de moeite doen om zelf informatie op te zoeken. Ze verwachten van ons een reistest mét uitgebreid reisadvies. We zijn nog steeds een testcentrum, geen reisbureau!”, getuigt een medewerker van een test- en triagecentrum.

De huisartsenvereniging roept reizigers dan ook op om zich beter voor te bereiden op een vakantie naar het buitenland, tijdig een testafspraak in te plannen en begrip te tonen voor de medewerkers van de testcentra. Ze roept ook de overheid op om reizigers te blijven sensibiliseren en alle informatie over reizen en het aanvragen van een coronatest samen met de reissector op één website te centraliseren.

“De medewerkers in de testcentra staan al van bij het begin van de crisis mee in de frontlinie om het aantal besmettingen onder controle te houden. Velen onder hen hebben zelf al maanden geen vakantie meer gehad, maar stellen toch alles in het werk om zoveel mogelijk reizigers tijdig te testen. Agressie ten opzichte van de zorgverleners en het personeel van de testcentra is onaanvaardbaar en wij verwachten dat justitie elke vorm van agressie kordaat aanpakt”, besluit dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.