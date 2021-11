Testbeleid versoepelt voor gevaccineerden: geen test meer op dag 7, alleen nog op dag 1

"Mogelijk een van de meest besmette­lij­ke virussen ooit": dit is wat we al weten over de nieuwe coronavari­ant B.1.1.529

Experts zijn bezorgd over een nieuwe variant van het coronavirus die is opgedoken in het zuiden van Afrika. Hoewel er nog niet genoeg gegevens beschikbaar zijn om met zekerheid te zeggen of B.1.1.529 besmettelijker, ziekmakender en/of resistenter is tegen de vaccins, gaan er toch heel wat rode vlaggen omhoog. Dit is wat we nu al weten.

26 november