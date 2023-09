Testaankoop blijft aandringen op bevriezing van voedingsprijzen

Brandweer­zo­ne Fluvia voor rechter na blussen met PFAS-blusschuim: “Hadden we dan beter de boel laten afbranden?”

De hulpverleningszone Fluvia kreeg al drie dagvaardingen in de bus omdat ze in het verleden blusschuim gebruikten waar PFAS in zat. Jaren na de brand die de brandweerlieden hebben geblust, blijkt de grond nu vervuild te zijn. “De brandweer bluste het gebouw, maar zou nu moeten opdraaien voor de saneringskosten? Dat is redelijk pervers”, zegt voorzitter Francis Benoit (CD&V) van de hulpverleningszone Fluvia.