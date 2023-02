TEST. Inburgeringsexamen voor nieuwkomers wordt strenger: hoe scoor jij?

Vraag om voedsel­hulp is in 2022 met vijfde gestegen, terwijl voorraden constant bleven

Het aantal mensen dat bij de Voedselbanken een beroep deed op voedselhulp is in 2022 met 18,2 procent toegenomen. Dit terwijl het volume te verdelen levensmiddelen amper is gegroeid. Daardoor is de gemiddelde hoeveelheid geschonken voedsel per persoon gedaald van 125,4 tot 109,9 kilogram per persoon, zo bleek vandaag op de persconferentie van de Belgische Federatie van Voedselbanken.