Test Aankoop waarschuwt voor mogelijk frauduleuze datingsite

De consumentenorganisatie raadt mensen daarom aan om de website niet te gebruiken en zeker geen inschrijvingsgeld te betalen. "Wij zullen ook contact opnemen met de heer Ramont om hem op de hoogte te brengen dat de betrokken website wellicht niet betrouwbaar is en dat het extra gevaarlijk is als iemand met een bekende naam zich verbindt aan een dubieuze site", klinkt het verder.

“Romantische fraude”

Dat dit type fraude in de lift zit, bewijzen de cijfers alleszins wel. In 2020 ontving het meldpunt van de FOD Economie 1.287 meldingen van zogenaamde vriendschapsfraude of romantische fraude. Ter vergelijking: in 2019 en 2018 waren dat er respectievelijk 718 en 382. De totale financiële schade sinds 2016 wordt geraamd op bijna 24 miljoen euro, al ligt dat bedrag mogelijk nog hoger omdat veel mensen uit schaamte geen klacht indienen.

Test Aankoop raadt gebruikers van datingsites verder aan om goed te controleren of ze met een echt profiel te maken hebben, door naam en foto's te checken en voldoende informatie aan de persoon in kwestie te vragen. De verbruikersorganisatie wijst er ook op om niet zomaar persoonlijke informatie prijs te geven, zelf niet in te emotionele verhalen te trappen en zeker geen geld over te maken. Verdachte profielen worden best gemeld aan het meldpunt van de FOD Economie.