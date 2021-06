Test Aankoop waarschuwt: verboden producten met bamboe nog steeds beschikbaar

Bamboeservies is volgens Test Aankoop al een tijd in de mode. "Dat het minder giftig en ecologischer zou zijn dan plastic servies, gaf het product een duwtje in de rug", zegt woordvoerder Simon November. "In werkelijkheid bevatten sommige van deze producten echter niet alleen bamboe, maar bamboevezels waarin ook gebruik wordt gemaakt van twee schadelijke stoffen, met name melamine en formaldehyde." Dat zijn stoffen die kunnen vrijkomen bij temperaturen boven 70°C, bijvoorbeeld bij verhitting in een magnetron.

Lees ook Bamboeservies mag niet langer verkocht worden

Uit een test van de Italiaanse zusterorganisatie van Test Aankoop werden in februari 2020 problemen vastgesteld bij 14 uit bamboevezels vervaardigde producten. "Afgezien van mogelijke veiligheidsrisico's beweren deze producten soms ten onrechte dat zij biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk zijn. Dit is echter niet het geval, aangezien zij ook plastic bevatten", benadrukt November.

Niet toegestaan

Materialen die bedoeld zijn om met levensmiddelen in contact te komen, moeten door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) worden beoordeeld alvorens te worden toegelaten. Een dergelijke beoordeling is volgens Test Aankoop nog nooit uitgevoerd voor producten die onder meer van bamboevezels worden gemaakt.

De Europese Commissie schiep in februari duidelijkheid: het gebruik van bamboevezels in kunststoffen is niet toegestaan en dit soort producten die op de markt worden gebracht, voldoen niet aan de Europese normen. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) sloot zich aan bij de beslissing van de Commissie. België stelde als startdatum voor scherpere controles het tweede kwartaal van 2021 voorop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderscheid

Het FAVV preciseerde in februari een onderscheid tussen bamboe en vezels van bamboe. Die eerste producten zijn volledig vervaardigd uit bamboe, eventueel bedekt met een laagje vernis of lijm, en bevatten geen andere kunststof materialen. Deze producten blijven dan ook toegelaten. Het verbod geldt enkel voor producten gemaakt uit een mengsel van bamboevezels en melamine. Het onderscheid is te maken doordat in het laatste geval geen structuur van bamboe of hout aanwezig is in het materiaal.

Quote Wij vragen nultoleran­tie voor de verkoop van producten die bamboeve­zels en melamine bevatten. Als ze bestemd zijn voor jonge kinderen, kunnen die hun gezondheid in gevaar brengen. Test Aankoop

Onderzoek

Test Aankoop trok recent zelf op onderzoek uit om na te gaan of de verkoop van de verboden producten ondertussen werd stopgezet. De consumentenorganisatie vond verschillende producten voor baby's en jonge kinderen terug. Het gaat onder meer om kinderservies dat online en in bepaalde fysieke winkels beschikbaar is.

Test Aankoop heeft zijn bevindingen overgemaakt aan het FAVV en roept het agentschap op zijn controles te verscherpen. "Wij vragen nultolerantie voor de verkoop van producten die bamboevezels en melamine bevatten. Als ze bestemd zijn voor jonge kinderen, kunnen die hun gezondheid in gevaar brengen", aldus November.

BEKIJK OOK: FAVV over verbod op bamboeservies