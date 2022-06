Test Aankoop stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar Ferrero-fabriek

De consumentenorganisatie Test Aankoop stelt zich burgerlijke partij in het onderzoek naar de salmonellabesmettingen in de Ferrero-fabriek in Aarlen. Meer dan twee maanden geleden werd de fabriek gesloten omdat mensen ziek waren geworden nadat ze Kinder-chocolade uit de fabriek hadden gegeten. Ondertussen is duidelijk dat zeker 62 besmettingen in België aan de fabriek zijn gelinkt.

De Ferrero-fabriek in Aarlen ligt vandaag nog altijd stil. De heropstart was voorzien voor 13 juni, maar op 3 juni liet de directie weten dat ze wat extra tijd nodig had. Een vakbondsbron had het toen over de laatste week van juni.

Vorige week waren er zes huiszoekingen in België en Luxemburg. In ons land vielen de speurders binnen in de fabriek in Aarlen, maar ook op adressen in Brussel. “Het gerechtelijk onderzoek dat aan de gang is, wil de eventuele verantwoordelijkheden bepalen in het beheer van de besmetting, de opvolging van de voedselketen en de communicatie of het niet communiceren van informatie aan de gezondheidsautoriteiten”, zo werd in een mededeling verklaard.

In het onderzoek heeft Test Aankoop zich nu burgerlijke partij gesteld, laat de organisatie weten. “Dossiers over voedselveiligheid zijn altijd prioritaire dossiers voor Test Aankoop”, zegt woordvoerster Laura Clays. “We hebben besloten om ons in deze zaak burgerlijke partij te stellen om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van alle eventuele problemen die hebben plaatsgevonden en wie daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Op basis van die informatie willen we het niveau van voedselveiligheid voor iedereen verbeteren en eventueel ook een actie starten om gedupeerde consumenten beter te compenseren”, klinkt het.