Test Aankoop: “Onvoldoende bewijs dat afslankingsmiddel XLS Medical werkt”

In apothekers en op sociale media of televisie valt er amper naast de publiciteit van XLS Medical te kijken. Voor een prijs die schommelt tussen 39 en 130 euro per maand stelt producent Perrigo dat mensen dankzij één van hun XLS Medical-kuren makkelijk gewicht kunnen verliezen. “Wij hebben alle beschikbare wetenschappelijke studies over die zeven producten opgezocht en uitgeplozen", zegt Test Aankoop. “Daaruit blijkt dat er geen voldoende bewijs is dat de producten echt helpen afvallen. Voor de meesten zijn er maar één of twee kleine studies gepubliceerd, allemaal gesponsord door de fabrikant, waarbij de onderzoekers zich focusten op gewichtsvermindering in gevallen van overgewicht of obesitas. De studies suggereren een klein, gunstig effect, maar er is meer onderzoek nodig om na te gaan of dit effect echt bestaat en of het klinisch relevant is.”