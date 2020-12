Test Aankoop: “Kinderen krijgen nog steeds te veel dioxines binnen”

Opvallend minder vastgoed­trans­ac­ties in derde kwartaal door coronacri­sis

21 december Het aantal vastgoedtransacties in België is in het derde kwartaal significant afgenomen door de coronacrisis. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de verkoopakten die werden geregistreerd door de federale overheidsdienst Financiën.