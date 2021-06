Test Aankoop hekelt gebrek aan uniformiteit rond coronacertificaat

Zo erkennen sommige populaire vakantielanden zoals Italië en Portugal het certificaat pas vanaf 1 juli. En zelfs als het overal in voege treedt, dan nog blijven er verschillende regels gelden per land.

Wat als je nog maar één prik hebt gekregen? Wat als je in het buitenland werd gevaccineerd? En wat als je buiten de Europese Unie wil reizen? Uw vragen over het coronacertificaat beantwoord

De consumentenorganisatie geeft als voorbeeld een gezin met twee minderjarige kinderen, van wie één ouder gevaccineerd is en de andere niet. “In dit geval verandert er weinig ten opzichte van de huidige situatie. De gevaccineerde ouder zal kunnen reizen op vertoon van het certificaat. Voor de andere gezinsleden zullen er regels gelden die in elk land anders zijn. Bepaalde landen aanvaarden antigeentests, in tegenstelling tot andere die dan weer slechts een PCR-test accepteren die minder dan 72 uur voor vertrek is afgenomen. Bij nog andere moet een PCR-test worden voorgelegd die 48 uur voor de afreis werd gedaan. Nog andere landen eisen dan weer dat men minstens twee weken voor vertrek is gevaccineerd, voor andere geldt vier weken, ...”