Terwijl journaliste interview afneemt, stort gevel van huis achter haar gesprekspartner in

Onze opinie. We mogen ons niet langer blindsta­ren op de besmettin­gen die stijgen. De vraag is: wat brengen ze teweeg?

17:16 Op de Franse feestdag wist Emmanuel Macron wat te vieren: de nog steeds bestaande invloed van Frankrijk op België. "Aux armes!", liet hij begin deze week weten. Want de dag van glorie is nog niet nabij. Hij voert de coronapas in voor het dagelijkse leven en verplicht vaccins voor het zorgpersoneel. Dat heeft natuurlijk te maken met de lage vaccinatiegraad in nota bene het land van Louis Pasteur. Zijn woorden waren nog niet koud of 1,7 miljoen Fransen schreven zich in voor een prik. En dan blijkt dat de boutade nog steeds klopt: als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel.