Terwijl iedereen naar China kijkt, komt nieuwe coronavariant uit VS. Steven Van Gucht: “Perfect mogelijk dat deze ook bij ons zal doorbreken”

Tegelijk met het begin van de griepepidemie in ons land duiken er berichten op over een nieuwe coronavariant die zich razendsnel verspreidt in de Verenigde Staten. Klopt het dat deze mutant nóg besmettelijker is en onze immuniteit kan omzeilen? Krijgen we samen met griep een nieuwe opstoot van corona? Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) legt uit: “Dit is een combinatie van twee omikronvarianten.”