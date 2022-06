Terwijl hij 1.000 euro schonk aan een afgebrande manege, werd ‘paardenvriend’ rijk op kap van verwaarloosde dieren

Wie met minderjari­gen werkt moet uittreksel van strafregis­ter voorleggen

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, zal in de toekomst een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen aan de organisatie waarvoor ze werken. Dat staat in een decreet dat goedgekeurd is in het Vlaams Parlement. Het gaat dan van voetbaltrainers tot regisseurs van jeugdtheaters.

