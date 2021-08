Terugkerende reizigers goed voor een op drie positieve gevallen in Brussel

Sinds het begin van de maand juli is het aantal reizigers dat terugkeer naar de hoofdstad vanuit een rode zone verdrievoudigd. De mensen die uit vakantie komen, zijn goed voor 37 procent van alle positieve testen in Brussel. Daarom benadrukt Neven dat het erg belangrijk is voor mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn om de verplichte quarantaine na te leven en zich bij aankomst in het thuisland te laten testen. In de week van 2 tot 8 augustus liet 88 procent van de reizigers zich wel testen.



"We moeten dit zeer goed beheren. Vandaar de herhaaldelijke vraag aan de federale regering om iedereen die niet volledig gevaccineerd is en terugkeert uit een rode zone twee keer te laten testen en vandaar de vraag ook om strenger toe te zien op de controle van het PLF (Passenger Locator Form, red.). We vragen de bevolking om deze procedures te respecteren", stelt Neven.

De positiviteitsratio in Brussel bedraagt nu 6 procent en dat is opnieuw een stijging en meer dan de 4,2 procent die geldt voor het hele land. Ook R-waarde in Brussel (1,1) is iets hoger dan in heel België (1,09). Als dat reproductiegetal hoger ligt dan ‘1' trekt de pandemie weer aan. De incidentiegraad van de afgelopen 14 dagen ligt in Brussel op 451 gevallen per 100.000 inwoners tegenover 222,3 voor heel België.

Ziekenhuizen

In alle Brusselse ziekenhuizen worden momenteel 163 besmette coronagevallen verzorgd, 53 Covid-patiënten liggen op de diensten intensieve zorg. “Dat ligt procentueel wat hoger dan in heel België. Op niveau van intensieve zorgen is 20 procent van de bedden bezet, terwijl dat 8 procent is voor België. Je moet wel weten dat in Brussel zowat 23 procent niet-Brusselaars opgenomen worden”, zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

“De situatie wordt opnieuw zorgwekkend”, klinkt het bij de Iris-ziekenhuizen. Het Iris-netwerk omvat de ziekenhuizen UMC Brugmann, UMC Sint-Pieter, de ziekenhuizen Iris Zuid (sites Etterbeek- Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière-Longchamp en Joseph Bracops) en het Instituut Jules Bordet. Daar zien ze een stijging van het aantal gevallen dat binnenkomt, met twee intensivecarediensten die voor de helft met Covid-patiënten gevuld zijn.

In het UZ Brussel zagen ze het aantal opnames vorige week stijgen, maar nu is het weer wat minder met 16 coronagevallen in het ziekenhuis, van wie vijf op intensieve. Ze zien wel een duidelijke trend in de vaccinatiestatus van de patiënten. “Bijvoorbeeld vorige week hadden we op de Covidafdeling bijna uitsluitend Covidpatiënten die niet waren gevaccineerd. Het gebeurt ook dat we patiënten hebben die nog maar één prik hebben gehad maar we zien weinig Covid-patiënten die volledig zijn gevaccineerd”, stelt woordvoerster Karolien De Prez.

Dagelijks 1.000 antigeentests in Brusselse apotheken

Naast de 8.000 tests die wekelijks worden afgenomen in de vaste Brusselse testcentra, nemen ook de Brusselse apothekers elke dag samen 1.000 antigeentests op het coronavirus af. Dat heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dinsdag bekendgemaakt. De antigeentests die worden afgenomen bij de apothekers worden vooral gebruikt door mensen die op vakantie vertrekken of naar een festival of ander evenement gaan. De positiviteitsgraad van de tests in de apotheken ligt wel laag, met 0,5 tot 0,7 procent.

“Onze apothekers blijven ons helpen bij alle pogingen om de infecties zo goed mogelijk onder controle te houden”, stelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Vaccinatiegraad

Inmiddels kreeg in totaal al 72,03 procent van de Belgen minstens een eerste dosis van een coronavaccin. Bij de volwassen bevolking is dat 84,94 procent. De regionale verschillen zijn wel groot, met 71,70 procent van alle Vlamingen die volledig gevaccineerd is tegenover 67,21 procent van de inwoners van Wallonië, 62,5 procent van de Duitstalige Gemeenschap en zelfs amper 50,29 procent van de Brusselaars.

Om de vaccinatie-achterstand in te halen, en dan met name bij de jongeren en de jongvolwassen bevolking, zet de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel nu enkele initiatieven op poten waarbij er onder meer in scholen, sportclubs, gebedshuizen, maar ook bedrijven gevaccineerd kan worden. Alles wordt in het doel gesteld om bij de start van het schooljaar zo veilig mogelijk terug te keren naar school. En dat betekent werken aan de inhaalbeweging die Brussel nog moet maken als het aankomt op het vaccineren van 12 tot 35-jarigen, want in die categorie is de afstand het grootst.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zet al enkele weken en maanden in op een persoonlijke aanpak en meer lokale sensibilisatie via vaccinatiepunten naast lokale markten, vaccinatie zonder afspraak of een rondrijdende vaccinatiebus. Verder blijven de communicatiecampagnes zich uitbreiden. Zo werd er eerder al geadverteerd op de datingapp Tinder en werd er met een campagne met influencers 675.000 jongeren bereikt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.