Teruggehaalde IS-moeders naar gevangenis overgebracht, kinderen naar ziekenhuis

Het vliegtuig met aan boord zes IS-vrouwen en hun tien kinderen jonger dan 12 jaar die in een Syrisch vluchtelingenkamp verbleven, is gisteravond aangekomen in ons land. Dat heeft het federaal parket bevestigd. Aan de operatie is een wekenlange voorbereiding voorafgegaan en zowel de politie, als Defensie, de Staatsveiligheid, het OCAD, Buitenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum hebben meegewerkt, onder de coördinatie van het kabinet van de eerste minister.

De zes IS-vrouwen die de voorbije uren gerepatrieerd werden uit het kamp Roj in Noord-Syrië, zijn na hun aankomst in België meteen overgebracht naar verschillende gevangenissen, nadat ze afscheid hadden kunnen nemen van hun kinderen. Vijf van hen zijn al veroordeeld voor terrorisme, tegen de zesde loopt het proces nog. Dat meldt federaal procureur Frédéric Van Leeuw.

Samen met de zes vrouwen zijn ook hun tien kinderen gerepatrieerd, allemaal geboren tussen 2012 en 2019. “Deze kinderen werden onmiddellijk opgevangen door de bevoegde jeugddiensten en jeugdparketten”, zegt de federaal procureur. “Eerst zal de fysieke en psychologische gezondheidstoestand van de kinderen, die al lange tijd in moeilijke omstandigheden leven in Syrië, in een ziekenhuis worden gecontroleerd. Vervolgens zal per geval een gepaste omkadering worden opgezet. De betrokken families zijn persoonlijk op de hoogte gebracht nadat het vliegtuig in Erbil was opgestegen.”

Om hun intimiteit te respecteren en hun aankomst en integratie in alle sereniteit te laten verlopen, zal er op geen enkele manier gecommuniceerd worden over de maatregelen die rond de kinderen genomen worden.

Jeugdbescherming

“De kinderen werden overgedragen aan het jeugdparket, dat de nodige maatregelen nam overeenkomstig de wet betreffende de jeugdbescherming”, meldde premier Alexander De Croo eerder al in een persbericht.

Volgens De Croo is de repatriëring georganiseerd overeenkomstig de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad van 3 maart. “Prioriteit is daarbij steeds geweest om de kinderen in veiligheid te brengen. Alle operaties werden uitgevoerd volgens het vooraf opgestelde plan”, aldus De Croo.

De Croo bedankt namens de regering alle diensten die aan de missie hebben deelgenomen en deze tot een goed einde hebben gebracht. “België dankt ook de Iraakse autoriteiten, de regionale regering van Koerdistan en de lokale de facto autoriteiten van Noordoost-Syrië voor het faciliteren van de terugkeer van de kinderen”, aldus De Croo nog.

DNA-tests

“Het Nationaal Crisiscentrum heeft een coördinerende rol gespeeld in deze bijzonder complexe operatie”, zegt directeur-generaal Bart Raeymakers. “We hebben de politieke en operationele diensten ondersteund door onze infrastructuur ter beschikking te stellen, alsook onze expertise in het permanent verzamelen, analyseren en verspreiden van relevante informatie.”

Buitenlandse Zaken zorgde voor reisdocumenten voor de gerepatrieerde moeders en kinderen, maar niet vooraleer zij officieel geïdentificeerd waren. “Dat gebeurde tijdens een verkenningsmissie”, zegt Theodora Gentzis, voorzitter ad interim van de FOD Buitenlandse Zaken. “We hebben DNA-tests afgenomen en diepgaande interviews gevoerd om de afstamming vast te stellen. We willen uitdrukkelijk de Iraakse overheid, de Koerdische regionale overheid en de lokale de facto overheden in Noord-Syrië bedanken.”

Defensie speelde een cruciale rol in de planning en uitvoering van de operatie, onder meer door voor het vliegtuig en de ontvangst in Melsbroek te zorgen maar geeft geen details vrij. “Dat gebeurde om redenen van operationele veiligheid’, zegt generaal-majoor Vincent Descheemaeker. “Onze elementen ter plaatse waren in steun en zorgden voor de beveiliging en de verbinding met het Nationaal Crisiscentrum. De goede kennis die we hadden van de omgeving, door de rol die België speelt in de internationale coalitie die in de regio actief is, heeft zeker een rol gespeeld bij het goede verloop van de operatie.”

“Deze operatie werd minutieus voorbereid en vlekkeloos uitgevoerd”, voegt commissaris-generaal Marc De Mesmaeker van de federale politie toe. “Dat is niet in het minst te danken aan de discretie die aan de dag is gelegd en die door velen gerespecteerd is.”

