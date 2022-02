Terugbetaling psycholoog volstaat niet

Zijn afrodisia­ca echte lustopwek­kers of een dure grap? “Oesters bevatten zink, wat een rol speelt in de zaadcelpro­duc­tie”

“Op valentijn staat bij ons standaard kreeft op het menu”, licht zangeres Wendy Van Wanten toe als we haar vragen hoe zij de feestdag van de liefde viert. Voedingsmiddelen zoals kreeft, oesters of chocolade werken naar verluidt als afrodisiaca. Deze lustopwekkende middeltjes zouden op een eenvoudige manier de prestaties tussen de lakens bevorderen. Werkt dit ook echt, of is het boerenbedrog? Prof. dr. Guy T’Sjoen, endocrinoloog-androloog (UZ Gent), helpt ons het kaf van het koren te scheiden.

