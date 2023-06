Terugbetaling offshorewindparken levert 190 miljoen euro op voor de staatskas

Martijn Peters is ambassa­deur voor de ‘insecten­zo­mer’ van HLN en Natuurpunt: “Pas op, want de passie die insecten losmaken in mensen is zeer besmette­lijk”

Al heel zijn leven is Martijn Peters (wetenschapsexpert HLN) gefascineerd door insecten. Dat het slecht gaat met hen en ze onze hulp nodig hebben is dan ook de reden dat hij ambassadeur is van de insectenzomer van HLN en Natuurpunt. Lees hier zijn verhaal.