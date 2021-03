‘Terroristenjager’ Lionel D., het gezicht achter de bivakmuts: “IS-terroristen vuurden altijd terug”

De Croo verdedigt timing heropening volledige horeca

11 maart Overleg met de horeca heeft geleerd dat de sector zelf eerder voorstander is van volledig samen weer open te gaan en niet eerst de terrassen. In die zin is het logisch de horeca eerder begin mei de deuren te laten openen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) vandaag in de Kamer verklaard.