Terreurslachtoffers 100 procent vergoed, ook wanneer ze niet verzekerd zijn

Eindelijk akkoord: twee nieuwe gascentra­les en een miljard voor duurzame energie, maar jongste kerncentra­les blijven open

De kogel is door de kerk. De twee jongste kerncentrales van ons land blijven ook na 2025 nog open, er komen twee nieuwe gascentrales bij en er gaat een miljard euro naar duurzame investeringen. Dat is, in een notendop, het energieakkoord dat de federale regering gisteravond is overeengekomen. “Te lang ontbrak onze visie op energie”, aldus premier Alexander De Croo. “We kiezen nu voor zekerheid in onzekere tijden.”

19 maart