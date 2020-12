Terreurdreigingsniveau in ons land voortaan terug te vinden op website OCAD

Met de nieuwe website wil het OCAD op een directe manier communiceren met het grote publiek in vier talen. Zeker in tijden van crisis zal de website haar nut bewijzen, klinkt het. Het OCAD zegt hiermee uitvoering te geven “aan de doelstellingen in het regeerakkoord om onze burgers helder te informeren over het dreigingsniveau in ons land en te laten meevolgen hoe onze diensten de dreiging aanpakken.”