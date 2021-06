Terrasjes dicht en winkelen onder politietoezicht: Brussel twee dagen op slot door bezoek van Biden

Door het bezoek van de Amerikaanse president Biden van zondagavond 13 juni tot dinsdag 15 juni verandert Brussel in een versterkte burcht. Zo zal het dagelijkse leven er twee dagen lang uitzien in de hoofdstad: “Je kan Brussel best vermijden met de wagen”.

Van de luchtmachtbasis in Melsbroek reed de colonne met de president zondagavond naar de hyperbeveiligde Amerikaanse ambassade aan de Regentlaan in Brussel, waar Biden tijdens zijn verblijf overnacht. Zijn team brengt de nacht zowat anderhalve kilometer verderop door in The Hotel op de Waterloolaan.

"Rond die twee plekken zal tot en met het vertrek van de president een constante perimeter ingesteld zijn", zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Het is de korpschef van die zone die het bezoek van Biden aan ons land - in tandem met de Amerikaanse veiligheidsdiensten - in goede banen moet leiden.

Niet alleen agenten van Brusselse politiezones, maar ook ploegen van de federale politie worden ingezet - onder hen scherpschutters en hondenbrigades. Helikopters vormen een veiligheidsbubbel boven de hoofdstad. In totaal worden zo'n 2.000 politiemensen en 300 motards ingezet. Ook 450 militairen houden een oogje in het zeil, bericht VTM Nieuws.

Volledig scherm © Marc Baert

Doorlaatbewijs

Terwijl gewezen president Donald Trump bij zijn bezoek in 2017 veel betogers op de been bracht en diens voorganger Barack Obama drie jaar eerder honderden sympathisanten naar de hoofdstad lokte, wordt verwacht dat de komst van Biden geen mensenmassa's op de been zal brengen.

"Toch gaat het om een hele rist maatregelen", aldus Van de keere. “Een belangrijk verschil is dat er de vorige keer bij Trump een bezoek aan het Jubelpark bij was. Biden doet enkel de vertrouwde plaatsen aan, waar het evidenter werken is en onze ploegen meer ervaring mee hebben.”

Volledig scherm President Biden komt aan in Melsbroek. © AP

De president woont vandaag de NAVO-top bij, morgen wordt hij ontvangen op het koninklijk paleis en volgt een EU-top. Alle veiligheidsmaatregelen concentreren zich dan ook rond de NAVO-gebouwen in Evere, de EU-gebouwen en het paleis enerzijds, en de ambassade en The Hotel anderzijds.

"Mensen die in de omgeving van de Amerikaanse ambassade en The Hotel wonen, zijn weken geleden al per brief verwittigd en eerder deze week ook nog eens via mail. Zij moesten tijdig doorlaatbewijzen verkrijgen, zodat ze tijdens het bezoek van Joe Biden tot in hun woning kunnen geraken. Het is binnen die perimeters ook verboden om eender welk vervoersmiddel te parkeren. Fietsen of steps die toch blijven staan, zullen verwijderd worden.”

Wie zich nog niet van een doorgangsbewijs heeft verzekerd, is ondertussen te laat.

Volledig scherm President Biden komt aan op Melsbroek, waar 'The Beast', het presidentiële voertuig, al klaarstaat. © EPA

Vuilnisbakken

Binnen alle veiligheidsperimeters zijn vuilnisbakken weggehaald en moeten horecazaken hun terrassen sluiten. Vuilniszakken mogen niet op straat gezet worden en ook alle ramen moeten onherroepelijk dicht blijven. Winkels kunnen wel gewoon openen. Klanten kunnen dan onder politiebegeleiding binnen in de winkel. "Wie een doorlaatbewijs heeft, mag binnen zonder verdere begeleiding", zegt Van de keere.

De routes die Biden in zijn gepantserde auto 'The Beast' zal afleggen zijn op voorhand gescand, en de riooldeksels zijn verzegeld.

Volledig scherm President Joe Biden neemt plaats in 'The Beast' kort na zijn aankomst in Melsbroek. © EPA

Neem de trein

De politie raadt iedereen die naar Brussel afzakt aan om vandaag en morgen vooral met de metro en de trein door de hoofdstad te reizen. "Je kan Brussel best vermijden met de wagen. Bussen en trams zullen omgeleid worden of beperkt qua reisroute."

In tegenstelling tot de twee constante perimeters rond de ambassade en The Hotel zijn de omgeving rond het koninklijk paleis en de Europese wijk enkel morgen afgesloten. "Alles zal in het werk worden gesteld om het dagelijks leven zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de bewoners, handelaars en andere bezoekers van de stad", geeft de politie nog mee.

Volledig scherm Premier De Croo verwelkomt president Biden in ons land. © EPA

