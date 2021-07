Tentenkampen in risicogebied in provincie Namen moeten verplicht geëvacueerd worden

Kritiek op Pukkelpop uit muzieksec­tor zelf: "Chokri is het slachtof­fer van zijn eigen hoogmoed”

24 juli “Pukkelpop heeft zijn hand overspeeld en Chokri Mahassine heeft daarin een verpletterende verantwoordelijkheid.” Die felle kritiek komt van Eric Smout, programmator van OLT Rivierenhof in Antwerpen en coördinator van muziekcentrum Democrazy in Gent. In een open brief op Facebook schrijft Smout dat Pukkelpop zowel de muzieksector als de fans in de steek heeft gelaten.