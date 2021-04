Tempo gaat verder de hoogte in: gemiddeld meer dan 62.000 vaccinaties per dag in België

Elke dag worden er nu gemiddeld meer dan 62.000 vaccins toegediend in België. Dat blijkt uit de recentste update van de vaccinatiecijfers van Sciensano. In totaal kregen tot en met dinsdag 1.986.064 inwoners minstens één prik van één van de drie beschikbare vaccins.

Door een technische storing bij Sciensano kwam de update net zoals dinsdag pas woensdagavond laat in plaats van ’s middags, maar het wetenschappelijke instituut zegt aan een oplossing te werken. Uit de cijfers blijkt in elk geval dat er nu elke dag gemiddeld meer dan 62.000 vaccin-dosissen worden toegediend. Dat cijfer moet de komende dagen nog omhoog, aangezien in Vlaanderen alleen al deze week bijna 360.000 inentingen ingepland staan.

De recorddag tot nu toe, vrijdag 9 april, is nog bijgesteld naar 126.685 dosissen die dag. Dat komt neer op 1,1 procent van de volledige bevolking die toen werd ingeënt. De grote bulk van de vaccinaties zijn op dit moment eerste dosissen die worden toegediend aan 65-plussers in de vaccinatiecentra.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal zijn nu net geen 2 miljoen mensen gevaccineerd en geregistreerd: 1.986.064 of 17,28 procent van de bevolking. In werkelijkheid zullen we de kaap van 2 miljoen vaccinaties al overschreden hebben, maar nog niet alle toedieningen zijn al geregistreerd.

640.859 landgenoten kregen al een tweede prik met een van de vaccins, of 5,58 procent van de bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 1.176.379 inwoners minstens deels gevaccineerd, of 17,75 procent. Ook de Waalse vaccinatiegraad bevindt zich met 17,49 procent op dat niveau, terwijl Brussel nog wat achterloopt met 13,33 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van alle 65-plussers in België is nu 53,26 procent gevaccineerd. Eerder vandaag stelde het Overlegcomité een heropening van de terrassen en de activering van het ‘buitenplan' in het vooruitzicht voor 8 mei. Bedoeling is om dan minstens 70 procent van de 65-plussers met minstens een eerste dosis gevaccineerd, én beschermd te hebben.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) legde daarbij uit dat je rekening moet houden met een periode van twee tot drie weken tot die vaccinatie een beschermingseffect teweeg kan brengen. Concreet zal die vaccinatiegraad van 70 procent dus twee tot drie weken voor 8 mei gehaald moeten worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer vaccinatiecijfers vind je op hln.be/vaccinatieteller

Bekijk ook: