Tellen kinderen mee voor buitenbubbel van 10? Moeten het altijd dezelfde 10 personen zijn? En mag ik 10 mensen uitnodigen in tuin van mijn rijhuis? De antwoorden op jullie meestgestelde vragen

Hasselt Drie hoofdver­dach­ten corruptie­schan­daal De Voorzorg blijven in de cel

17:10 De raadkamer heeft vandaag de vijf hoofdverdachten in het corruptieschandaal van De Voorzorg in Hasselt vrijgelaten. Het parket gaat echter in beroep voor de drie kopstukken waaronder directeur van De Voorzorg Tony Coonen, boekhouder Dirk M. en Daan M. van Immo Top invest. Iedereen in de cel blijft tot de Kamer van Inbeschuldigingstelling opnieuw oordeelt.