Telewerkers zijn het na een jaar wel grondig beu: “Mijn vrouw zegt dat ik te luid spreek, maar het is net andersom”

IN KAART. Grote verschil­len in vaccinatie­graad per gemeente: zoveel inwoners zijn er in uw regio al ingeënt

16 maart 7,76 procent van alle Vlamingen zijn ondertussen gevaccineerd met een of twee dosissen van het coronavaccin. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot, met vooral hoge cijfers in West- en Oost-Vlaanderen. Opvallend: hoewel Antwerpen als grootste stad de meeste gevaccineerde inwoners kent, staat de stad procentueel gezien helemaal achteraan. Ontdek hieronder op de kaart en in de grafiek hoeveel inwoners in uw gemeente al zijn ingeënt.