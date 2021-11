"Telewerk verplichten is onnodig en nutteloos"

Vergoeding

Opvallend: het aantal telewerkdagen na de zomervakantie is wél gedaald, met liefst 40%. Terwijl een bediende in juni nog gemiddeld dertien dagen per maand thuiswerkte, of bijna drie dagen per week, is dat in september en oktober gezakt tot ongeveer acht dagen per maand of twee dagen per week. Verhoudingsgewijs worden dus vier op de tien werkdagen thuis gepresteerd, in juni waren dat er zes op de tien. "Cijfers die logisch te verklaren zijn", zegt Jacobs nog. "In juni was het nog verplicht, met één terugkeermoment per week en maximaal 20% personeel tegelijk op de werkvloer. In september was het verplicht, noch sterk aanbevolen."