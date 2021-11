Telewerk verplichten is absoluut geen optie voor werkgeverorganisaties

Voor werkgeversorganisatie Voka Mechelen-Kempen is telewerk geen juiste maatregel om de besmetting in te perken. Al begrijpen ze wel dat er maatregelen nodig zijn, maar een algemene verplichting van telewerk gaat hen te ver. “Onze bedrijven zijn covid safe.”

“Telewerk verplichten is geen aanvaardbare maatregel om de huidige coronapandemie in te dijken.” Dat zegt Voka Mechelen-Kempen, in een gemeenschappelijke verklaring met Unizo, VBO en de Boerenbond. De werkgeversorganisaties begrijpen dat er maatregelen nodig zijn nu het aantal coronabesmettingen sterk stijgt en de druk op de ziekenhuizen verhoogt. De werkgevers willen daar ook aan meewerken. Ze passen de veiligheidsregels al toe, zoals social distancing, handhygiëne en telewerk. “Maar van een algemene telewerkverplichting kan geen sprake zijn. Onze bedrijven zijn ‘covid safe’ en moeten op die manier verder kunnen blijven werken”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. “Bedrijven zetten al sterk in op preventieve maatregelen om het virus buiten de onderneming te houden. Met CO²-meters, ventilatie, beperkte bezetting en het gebruik van mondmaskers zijn de werkvloeren vandaag veilige plaatsen. Dat blijkt ook uit de cijfers: de besmettingen vinden nauwelijks plaats op de werkvloer.”

Telewerk raakt bedrijven

Uit de meest recente bevraging van Voka blijkt dat de helft van de bedrijven in de regio Mechelen-Kempen de productie of dienstverlening moet terugschroeven. Dit vanwege onvoldoende personeel. Zelfs een status-quo halen is voor een heel aantal bedrijven een uitdaging geworden. Door telewerk algemeen te verplichten raak je nog meer aan de continuïteit van een bedrijf. “We gaan de economie toch geen onnodige klap verkopen?”, stelt Laveren hem de vraag. “Heel wat bedrijven en sectoren hebben het afgelopen anderhalf jaar op dat vlak al een bijzonder zware prijs betaald. Dit keer zal er uit een ander vaatje moeten worden getapt.”

Zo vragen de werkgeversorganisaties onder meer een snelle uitrol van de boosterprik. Bedrijven staan klaar om dat logistiek mogelijk te maken. Vaccinaties op de werkvloer zullen een essentieel element zijn om iedereen zo snel mogelijk opnieuw geprikt te krijgen.

Impact van strenge quarantaine

Daarnaast maken werkgevers zich steeds meer zorgen over de stijgende besmettingscijfers bij kinderen, die een impact hebben op de ouders. Vanaf twee besmettingen per klas wordt een hele klas in quarantaine geplaatst. Dat heeft een grote impact op werkende ouders. De quarantaine voor ouders kan oplopen tot meer dan twee weken, terwijl ouders goed beschermd zijn door de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen. In een periode van grote krapte op de arbeidsmarkt komen de strenge quarantaineregels extra hard aan voor het bedrijfsleven. “Waarom waarom gevaccineerde volwassenen zonder symptomen nog steeds in quarantaine geplaatst, terwijl de vaccinatiegraad bij volwassenen erg hoog is”, sluit Laveren af.

