Telewerk blijft ook voor federale ambtenaren in Brussel aanbevolen

Die omzendbrief bevat aanbevelingen voor de federale overheidsdiensten in Brussel. Zo blijven mondmaskers verplicht in publieke ruimtes. “Ik besef dat ambtenaren uitkijken naar een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor, en het is ook effectief ons voornemen om voor de ambtenarij post-COVID te evolueren naar een optimale balans tussen thuiswerk en aanwezigheid op kantoor”, zegt De Sutter. “Helaas laat de epidemiologische situatie, en dan vooral de lage vaccinatiegraad in Brussel, het op dit moment nog niet toe om ook in Brussel verdere versoepelingen door te voeren.”