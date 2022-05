Télévie van RTL Belgium haalt meer dan 10 miljoen euro op voor kankeronderzoek

Gents Universi­teits­mu­se­um krijgt speciale vermelding op European Museum of the year Awards

Het Gents Universiteitsmuseum (GUM) is zaterdag geëerd met een speciale vermelding tijdens de European Museum of the Year Awards 2022 die werden uitgereikt in het Nationaal Museum van Estland in Tartu. Ondanks vier nominaties won België geen prijzen.

7 mei