Teleurstelling voor veel Vlaamse crèche-uitbaters: nog geen 1 op de 3 krijgt extra subsidies

Engie en de regering zijn het eens geraakt over een verlenging van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4. “We kunnen morgen brandstof bestellen door dit akkoord”, aldus premier Alexander De Croo (Open Vld) tijdens een persconferentie. Ook is afgesproken hoe de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van radioactief afval betaald zal worden. “Waterdichte garanties voor de energiebevoorrading hebben we hiermee niet, maar het is een wel een heel belangrijke stap”, analyseert politiek journalist Karel Lattrez in de video hieronder.