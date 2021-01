Teleurstelling na Overlegcomité: "Een vergiftigd geschenk voor ons kappers: wie gaat al die extra kosten betalen?”

LIVE. Aantal nieuwe besmettin­gen daalt in ons land, maar niet in Vlaanderen - 10 allergi­sche reacties op 4 miljoen inentingen met Modernavac­cin - Duizenden inwoners Hongkong mogen huis niet uit

7:00 Er komt een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart. En kappers en andere niet-medische contactberoepen mogen op 13 februari weer open, áls de cijfers goed genoeg zijn. Dat zijn enkele van de beslissingen die het Overlegcomité vrijdag heeft genomen. Ondertussen stijgt het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames in ons land voor de tweede dag op rij. Hoewel het aantal nieuwe infecties in België daalt, geldt dat niet voor de Vlaamse provincies en Henegouwen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.