Telenet kampt met netwerkprobleem

Het probleem zit ter hoogte van een knooppunt in een Telenet-gebouw in Hoboken. Het lijkt erop dat er met de internetverbindingen zelf geen problemen zijn, maar onder andere de servicepagina “Mijn Telenet”, de maildienst en de webshop zijn verstoord.

“Verder zijn er problemen met vaste telefonie”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts aan onze redactie. “Dat is zo voor klanten waarvan het telefonieverkeer loopt via het datacenter in Hoboken. Dat is ongeveer een derde van onze vaste telefonieklanten. Die klanten kunnen overal wonen, dus niet per se in de buurt van Hoboken. Het gaat om inkomend telefonieverkeer. Dus uitgaande oproepen kunnen wel nog.”