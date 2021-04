Telenet herschikt telecombundels

Voor wie tevreden is over zijn huidige Telenet-bundel, is er goed nieuws: de oude formules blijven bestaan. Wie niet wil veranderen, kan zijn huidige abonnement dus houden aan dezelfde prijs. "Er zijn geen plannen om de oude formules op te doeken", zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. Sommige klanten zullen voordeel doen bij de nieuwe abonnementen. Die zal Telenet inlichten.

Bundels zelf samenstellen

Consumenten kunnen hun Telenet-bundel voortaan samenstellen op basis van een ONE- (66 euro per maand) of ONE UP-pakket (86 euro per maand). Het verschil zit voornamelijk in de snelheid van het vaste en mobiele internet. De ONE UP-pakketten halen op vast internet 1 Gbps. Bij WIGO was dat 300 Mbps, maar de klant kon 15 euro per maand bijbetalen voor 1 Gbps.

In ONE zit sowieso “onbeperkt" internet, zowel thuis als onderweg. Al is onbeperkt nog steeds niet echt onbeperkt, vooral bij het mobiele internet. Klanten die meer dan 40 gigabyte per simkaart verbruiken, vallen voor de rest van de factuurmaand terug op een lagere snelheid van 512 kbps. Dan wordt streamen onderweg bijvoorbeeld moeilijk of onmogelijk.

Basispakket

In het basispakket zit ook een gratis datasimkaart, naast de gewone simkaart. Daarmee kan de klant onderweg surfen, maar niet bellen of sms'en. Die kaart kan bijvoorbeeld in een tablet of in een minimodem worden geplaatst. Ook een beveiligingspakket zit standaard inbegrepen in de bundels, minstens met bescherming tegen phishing. Een vaste telefoonlijn blijft ook mogelijk.

Het basispakket kan de klant uitbreiden naar wens. Digitale televisie kan op twee manieren: via een app met een beperkt aantal zenders voor 9,5 euro per maand, of met de traditionele decoder voor 20 euro per maand. Ook extra simkaarten, met telkens 40 gigabyte verbruik extra per maand, zijn mogelijk.

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten die enkel vast internet willen, zullen vanaf maandag iets meer moeten betalen. Het startabonnement ‘Basic Internet’ van 28,60 euro per maand wordt vervangen door ‘Easy Internet’ van 30 euro per maand, met als enige verschil dat antiphishingsoftware is inbegrepen. Het snellere en onbeperkte "All internet" blijft 54,56 euro per maand kosten.