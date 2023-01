Telenet en F24 blijven tot 2028 beheerders van BE-Alert

Telenet is sinds de opstart van BE-Alert in 2016 betrokken bij de opdracht. Ook F24 is al geruime tijd aan boord. Beide partijen tekenen nu bij tot 2028. "In het verleden hebben we aangetoond dat onze oplossing in staat is efficiënte grootschalige alarmering te leveren. Ze is bovendien betrouwbaar tijdens zware noodgevallen, zoals de overstromingen in Wallonië in 2021", aldus Benjamin Jansen, vicepresident sales bij F24.