Telenet-aandeel al sinds donderdag geschorst. Wordt het van de beurs gehaald? Zijn er gevolgen voor je factuur?

Na een forse stijging vlak na de opening van de beurs werd donderdagochtend om tien uur het aandeel van Telenet geschorst. Sindsdien is het niet meer mogelijk om het te verhandelen. Dat het al ruim dertig uur duurt op het moment van schrijven, is opvallend en roept vragen op. Gaat het Amerikaanse moederbedrijf Liberty Global Telenet van de beurs halen? En moeten klanten zich zorgen maken? We spreken met Tom Simonts, financieel econoom bij KBC.

Wat is er aan de hand bij Telenet?

Tom Simonts: “Het simpele antwoord is dat we het niet weten. Het is in ieder geval uitzonderlijk dat het aandeel zo lang geschorst is. Aandelen worden geregeld geschorst. Dat heeft dan te maken met de kans dat er iemand voordeel kan doen met niet-publieke informatie. Als die kans bestaat, dan sluit men de spreekwoordelijke winkel en kan je niets doen met je aandelen. Pas als iedereen goed geïnformeerd is, gaat de winkel terug open.”

Simonts: “Bij Telenet duurt het nu al twee dagen, dus daar moet iets ernstigs gelekt zijn. Het aandeel is gisteren op heel korte tijd tien percent gestegen. Maar iemand was niet klaar en het was zeker niet de bedoeling om te lekken. Ik denk niet dat het aandeel vandaag terug zal kunnen worden verhandeld op de beurs. Misschien stuurt men het nieuws vanavond, morgen of zondag uit. Hoofdaandeelhouder Liberty Global zal ook sowieso willen wachten tot wanneer de Amerikaanse beurs gesloten is. Dat is dus pas ten vroegste na 21 uur vanavond.”

Er gaan geruchten dat Telenet van de beurs zal worden gehaald. Wat weet u daarover?

Simonts: “Telenet zit al heel lang in de schoot van Liberty Global, een groot Amerikaans bedrijf. Dus of Telenet op de beurs noteert of niet, heeft nul komma nul impact op wie daar een abonnement bij heeft. Echt geen. Het heeft wel een impact op aandeelhouders. Telenet noteerde gisteren aan 15,2 euro. Als Liberty alle aandelen wil opkopen, moeten het bedrijf er een prijs voor bieden die de mensen overtuigt. Hoeveel dat zal zijn, weet ik niet, maar het zal hoger moeten zijn.”

Simonts: “Er is ook een ander scenario, want er is al heel lang sprake dat Telenet zou kunnen fuseren met Ziggo, een Nederlands telecombedrijf dat ook in handen is van Liberty Global. Ofwel moet Telenet dan van de beurs worden gehaald, ofwel biedt Telenet op Ziggo, waardoor het wél op de beurs kan blijven. Het aandeel van Telenet staat maar op 15 euro en je doet liefst een fusie wanneer je aandeel hoog staat. Maar ook dit scenario zal geen impact hebben op de klanten.”

En waarom staat het aandeel van Telenet momenteel zo laag?

Simonts: “Je zit met een bedrijf dat niet veel meer groeit, want iedereen heeft al de nodige abonnementen, maar Telenet moet wel investeren om te vermijden dat mensen vertrekken. Wisselen tussen abonnementen is heel gemakkelijk geworden voor klanten. Dat is geen interessante premisse voor beleggers. Telenet heeft bovendien het dividend verlaagd, omdat ze het geld nodig hebben om te investeren. Liberty Global is dus voor een stukje de oorzaak van de lage koers.”

Heeft het ook iets te maken met de toekomstige vierde grote telecomoperator in België? Citymesh wil samen met het Roemeense DIGI namelijk de markt openbreken.

Simonts: “Citymesh zet inderdaad ook wat druk. Het is wel wat optimistisch om te hopen dat Citymesh de telecomfacturen zal drukken. Samen met DIGI moet het nog een lang parcours afleggen. Ze gaan ook eerst naar de meest winstgevende activiteiten kijken en dat zijn diensten voor bedrijven.”