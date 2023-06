“Telefoon opladen aan powerbank in slaapzak vergroot kans op brand”: oproep aan jeugdbewegingen om rookmelders in tenten te hangen

“Situatie in Rusland is perfecte bliksemaf­lei­der voor wat er bij ons in de politiek is gebeurd”

Om iets na 10 uur boog de Nationale Veiligheidsraad zich vanmorgen over de toestand in Rusland en Oekraïne na de intussen beëindigde opstand van de Wagnermilitie. Het overleg werd bijgewoond door de topministers van onze federale regering, onder wie de minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), en de inlichtingendiensten. Volgens VTM NIEUWS-journalist Hannelore Simoens is deze chaos in het buitenland “de perfecte bliksemafleider” voor de kwestie-Lahbib.