Telefonieprobleem bij noodcentrales van de baan

Advocaat van Reuzegom­mer krijgt dreigbrief in de bus: “We zullen je ook eens dopen met visolie”

Joris Van Cauter, advocaat van een van de Reuzegommers tijdens het proces over de dood van Sanda Dia, heeft een dreigbrief ontvangen van een “vurige Acid-fangroep”. Op Twitter deelde hij een foto van de brief die hij vanmorgen in zijn brievenbus aantrof.