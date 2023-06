Telefonieprobleem bij noodcentrales, mogelijk oplopende wachttijden

UPDATE “Dit is ofwel naïef, ofwel oerdom”: Open Vld wil Brussel hervormen, maar oppositie schiet plannen meteen af

Open Vld wil een efficiënter Brussel: minder parlementsleden, minder structuren en minder gemeenten; maar het voorstel werd direct afgeschoten door de oppositie. “Wij laten Brussel niet los”, klonk het in koor bij N-VA, CD&V en Vlaams Belang. Open Vld-minister Sven Gatz pareert de kritiek. “We gaan Brussel en Vlaanderen niet loskoppelen. Het enige wat we willen is eenvoudigere structuren”, zegt hij aan HLN. “Ik snap de angst, maar niets veranderen is niet wat de kiezer wil.”