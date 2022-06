Telecomprovider edpnet legt klacht neer bij BIPT tegen Proximus en Mobile Vikings wegens oneerlijke concurrentie bij vast internet

Edpnet is een relatief kleine operator gevestigd in Sint-Niklaas en heeft over heel België ruim 45.000 klanten. Het bedrijf biedt onder andere vast internet aan met scherpe maandelijkse prijzen. Daarvoor gebruikt edpnet het netwerk van Proximus, waarvoor het ook moet betalen. Die zogenaamde wholesale prijzen zijn wettelijk vastgelegd. “Dat zou in principe een op de werkelijke kosten gebaseerde prijs moeten zijn”, aldus Slabbaert in een gesprek met de redactie van HLN.

Mobile Vikings lanceert abonnement voor vast internet: “Tot 1 gigabit per seconde downloaden en theoretisch gezien kunnen we nog sneller”

Volgens de operationele directeur is het voor edpnet onmogelijk om hetzelfde aanbod qua internetabonnementen te hebben als Mobile Vikings, zonder in eigen vel te snijden. Vooral dat de installatie door een technieker, activering en modem-router bij Mobile Vikings gratis zijn, is een doorn in het oog. Die kosten moet Mobile Vikings dan terugverdienen via het maandelijkse abonnement, maar dat is volgens edpnet economisch niet haalbaar aan de prijs die Mobile Vikings-klanten zullen betalen.