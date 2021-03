Tele-Onthaal moeilijk bereikbaar door brand in Straatsburgs datacenter

De zware brand bij het hostingbedrijf OVHcloud heeft gevolgen voor verschillende diensten. Meerdere websites in Europa liggen plat, maar er zijn ook telefonieproblemen. Tele-Onthaal heeft er volgens Pots geen zicht op wanneer de oproepen weer via de cloudsystemen zullen kunnen lopen.



De problemen bij OVHcloud staan los van die bij Telenet. De telecomprovider kampt woensdag met een technisch probleem in een netwerkknooppunt in Hoboken waardoor een derde van de klanten niet meer kan bellen via de vaste telefoon. Een aantal ziekenhuizen, waaronder het ZNA-ziekenhuis in Antwerpen, zijn daardoor ook moeilijk of niet bereikbaar.