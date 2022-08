Tekort in horeca houdt aan: 4 op 5 zaken heeft onvoldoende personeel

Het beperken van de dienstverlening is Horeca Vlaanderen een doorn in het oog. De organisatie stelt daarom voor om de jobstudenten meer uren te laten werken, om zo het tijdelijke tekort op te vangen. De normale arbeidsduur voor jobstudenten is momenteel 8 uren per dag en maximaal 38 uren per week. Per kalenderjaar mag een jobstudent maximaal 475 uren werken.