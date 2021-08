Tekort aan diesel, benzine en stookolie dreigt in regio Luik: “Maar we hebben onze voorzorgen genomen”

Volgens minister Van der Straeten moeten de hulp- en opruimdiensten hun werk kunnen doen en mag de bevoorrading niet in het gedrang komen. “We mogen geen risico nemen met de bevoorrading”, zegt de Groen-minister. “Door in die regio een bevoorradingscrisis te erkennen, maakt de regering het mogelijk om in te grijpen indien nodig. ‘Gouverner, c’est prévoir’ - ‘regeren is vooruitzien’, en dat is precies wat we hier doen. We kunnen het ons niet permitteren te wachten tot het te laat is, want voor de getroffenen in Luik en omstreken is er geen tijd te verliezen.”