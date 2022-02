Tekort aan agenten om georganiseerde misdaad tegen te gaan: “Maffia neemt het land over”

HET DEBAT. Moet het Covid Safe Ticket afgeschaft worden?

Blijft het Covid Safe Ticket een nuttig instrument in de strijd tegen het coronavirus, of kan het beter verdwijnen? Uit de laatste motivatiebarometer blijkt dat de samenleving erg gepolariseerd is over het onderwerp. Wat denk jij? Moeten de quarantaineregels op de schop? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

3 februari