Teken weer actiever: “Verklein het risico op ziekte van Lyme met de tekencheck”

Warme weer veroor­zaakt meer kans op tekenbeten: “Maar het is een mythe dat teken kunnen springen”

Door het warme weer van de afgelopen dagen is de natuur helemaal in de war. En dan pas je best op als je gaat wandelen. Want eens de temperatuur boven de 7 à 10 graden klimt, ontwaakt de teek. Maar waar zitten de meeste teken? Hoe weet je of je er een hebt? En wat is de beste manier om de parasiet te verwijderen? Wetenschapsexpert Martijn Peters vertelt: “De meeste kans om een teek tegen het lijf te lopen, heb je in de buurt van je eigen huis.”